محافظ جرش يلتقي ضباط ارتباط جائزة ولي العهد للعمل التطوعي

الوكيل الإخباري- التقى محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، اليوم الأحد، في مبنى المحافظة ضباط الارتباط المعنيين بجائزة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

اضافة اعلان



وأكد خريسات، خلال اللقاء، أهمية الجائزة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والمؤسسات، مثمنا الرعاية الكريمة التي تحظى بها من سمو ولي العهد باعتبارها منصة وطنية تعزز قيم العطاء والانتماء والمشاركة المجتمعية.



واستمع إلى ملاحظات ضباط الارتباط حول آليات المشاركة والتحديات التي يواجهونها، داعيا إلى تكثيف الجهود للتعريف بالجائزة وتشجيع المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي وتنسجم مع أولويات التنمية المستدامة.