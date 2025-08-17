محافظ جرش يلتقي ضباط ارتباط جائزة ولي العهد للعمل التطوعي

وأكد خريسات، خلال اللقاء، أهمية الجائزة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والمؤسسات، مثمنا الرعاية الكريمة التي تحظى بها من سمو ولي العهد باعتبارها منصة وطنية تعزز قيم العطاء والانتماء والمشاركة المجتمعية.
واستمع إلى ملاحظات ضباط الارتباط حول آليات المشاركة والتحديات التي يواجهونها، داعيا إلى تكثيف الجهود للتعريف بالجائزة وتشجيع المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي وتنسجم مع أولويات التنمية المستدامة.
وعبر ضباط الارتباط عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه الجائزة الوطنية، مؤكدين التزامهم بتعزيز ثقافة التطوع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في محافظة جرش.
-
أخبار متعلقة
-
خريسات يؤكد التعامل الجاد مع تحديات القطاع الزراعي
-
جامعات تحقّق إنجازات دولية ومحلية
-
توضيح حكومي حول قانون الكهرباء الجديد
-
تربية البادية الشمالية الغربية تستحدث 4 مدارس
-
صدور إرادة ملكية سامية
-
الأمن يكشف تفاصيل الفيديو المتداول للشخص المقيَّد
-
أمسية شعرية عربية ضمن فعاليات مهرجان الحصاد بإربد
-
إطلاق معسكر "الأمن السيبراني" للقطاع المالي والمصرفي