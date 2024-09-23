مختبرات بالعقبة تحقق إنجازا دوليا جديدا

الوكيل الإخباري- حققت مختبرات العقبة الدولية – بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنجازاً جديداً كأول جهة على مستوى الأردن والإقليم تحصل على اعتماد دولي من منظمة مكافحة الليجونيلا البريطانية، لتقييم وتحليل مخاطر بكتيريا الليجونيلا في أنظمة المياه في المنشآت السياحية والعلاجية.

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وأكد مفوض شؤون البيئة والمحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا الإنجاز يعكس التزام مختبرات بن حيان بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال التحاليل المخبرية المتعلقة بالجانبين الغذائي والبيئي.



وأضاف أن مختبرات العقبة الدولية – بن حيان هي الآن الجهة الأردنية الأولى المعتمدة دولياً في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها ودورها الريادي في حماية الصحة العامة ودعم القطاعات السياحية والرقابية.



وأشاد سليمان بالجهود المبذولة من قبل فريق المختبرات/ قسم قياسات نوعية الهواء والمياه التي أثمرت عن تجديد الاعتماد الدولي البريطاني، ما يعزز مكانة المختبرات كمرجعية موثوقة في تحليل وتقييم مخاطر الليجونيلا في المنشآت السياحية والعلاجية، كما يعزز الثقة في قدراتها على المستوى المحلي والإقليمي.



من جانبه، أوضح مدير المختبرات المهندس موفق الخشمان، أن المختبرات تسعى دائماً للتميز والتطوير، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي البريطاني يعد خطوة متقدمة في مسيرتها التي تلتزم بتقديم أفضل الخدمات التحليلية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.



وأضاف أن مختبرات بن حيان تواصل دورها المحوري في دعم القطاعات السياحية والرقابية، والمحافظة على الأمن المائي، ما يسهم في رفع جودة القطاع السياحي والعلاجي في العقبة وعلى مستوى المملكة والإقليم.