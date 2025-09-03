الأربعاء 2025-09-03 08:59 م
 

مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

الوكيل الإخباري- افتتح مدير زراعة لواء الرمثا، المهندس عاهد عبيدات، اليوم الأربعاء، مدرسة حقلية بعنوان: "الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون"، ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، المنفذ من قبل وزارة الزراعة.

وقال عبيدات إن افتتاح المدرسة يأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى دورها في رفع الوعي لدى المزارعين في لواء الرمثا.


وأشار إلى أنه جرى شرح مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها والتعارف بين المشاركين، وقواعد الجلسة وبرنامج المدرسة الحقلية إضافة إلى إجراء التقييم القبلي.


وتضمنت الفعالية عقد عدة جلسات تناولت الصحة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الزراعي والاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وأنواع المبيدات وكيفية تأثيرها على النبات، وتحليل التربة وعمل توصيات لبرامج الري والتسميد للمزرعة، والممارسات الزراعية الجيدة للحصول على زيت عالي الجودة، ودلالات نضج الثمار والعوامل التي تحدد موعد نضج الثمار.

 
 
