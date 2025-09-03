مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون

وقال عبيدات إن افتتاح المدرسة يأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية لتطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى دورها في رفع الوعي لدى المزارعين في لواء الرمثا.
وأشار إلى أنه جرى شرح مفهوم المدارس الحقلية وأهدافها والتعارف بين المشاركين، وقواعد الجلسة وبرنامج المدرسة الحقلية إضافة إلى إجراء التقييم القبلي.
وتضمنت الفعالية عقد عدة جلسات تناولت الصحة والسلامة المهنية للعاملين في القطاع الزراعي والاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وأنواع المبيدات وكيفية تأثيرها على النبات، وتحليل التربة وعمل توصيات لبرامج الري والتسميد للمزرعة، والممارسات الزراعية الجيدة للحصول على زيت عالي الجودة، ودلالات نضج الثمار والعوامل التي تحدد موعد نضج الثمار.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83
-
"الأردنيّة" و"نبراسكا–لنكولن" تطلقان أوّل برنامج دكتوراه مشترك في هندسة الحاسوب
-
"أوقاف المفرق" تكرم أوائل طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
وزارة التنمية: ضبط 847 متسولًا خلال آب وإنذار 82 جمعية
-
المومني: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
-
منشور ملكي في ذكرى المولد النبوي الشريف
-
الأمير الحسن يفتتح مركز الصفاوي التعليمي للزراعة بدون تربة في البادية الشمالية الشرقية