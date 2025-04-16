مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء

وقالت جورجييفا في منشورها: "اجتماع مثمر مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول آفاق الاقتصاد الأردني. على الرغم من التحديات الخارجية، ساعدت السياسات السليمة والإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد متين لصالح جميع الأردنيين."
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