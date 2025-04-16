الأربعاء 2025-04-16 02:47 ص
 

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان
 
الأربعاء، 16-04-2025 01:10 ص

الوكيل الإخباري-    أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية في الأردن، عبر تعليق نشرته على حسابها الرسمي على موقع إكس، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

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وقالت جورجييفا في منشورها: "اجتماع مثمر مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان حول آفاق الاقتصاد الأردني. على الرغم من التحديات الخارجية، ساعدت السياسات السليمة والإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد متين لصالح جميع الأردنيين."

 
gnews

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أخبار محلية مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء



 
 





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