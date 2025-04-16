مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية في الأردن، عبر تعليق نشرته على حسابها الرسمي على موقع إكس، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

اضافة اعلان