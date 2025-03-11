 
الثلاثاء 2025-03-11 10:17 م
 

مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين

مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين، في مديرية الأمن العام وقيادات الأقاليم
مديرية الأمن العام تقيم إفطارات رمضانية تجمع الزملاء المتقاعدين والعاملين في مديرية الأمن العام وقيادات الأقاليم
 
الثلاثاء، 11-03-2025 08:37 م
الوكيل الإخباري-   أقام مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مأدبة إفطار لمديري الأمن العام والدفاع المدني والدرك السابقين، في مديرية الأمن العام امس . اضافة اعلان


وقال اللواء المعايطة: إنّ هذه السُّنة الحميدة التي تقيمها مديرية الأمن العام وتجمع من تعاقبوا على إدارة الأمن العام والدفاع المدني والدرك وكانوا محل ثقة القيادة الهاشمية ونهضوا بمسؤولياتهم ليتحقق لهذا الوطن أمنه واستقراره، وتركوا في جهاز الأمن العام بصمات التطوير والتحديث، لهي أقل ما يمكن أنْ يقدم لهم على كل ما بذلوه وأسهموا فيه لتصل المديرية لما هي عليه الآن .

مشيراً إلى أن ما وصل إليه الأمن العام من مستوى متقدّم ما كان إلا بجهود مباركة للعديد من الرجال والنساء المخلصين، الذين كانوا وما زالوا على العهد انتماء للوطن وولاء للقيادة.

ومن جانبهم ثمّن مديرو الأمن العام والدرك والدفاع المدني السابقون نهج مديرية الأمن العام وتحيّنها كل فرصة لتجمعهم تحت مظلتها وفي بيتهم الذين خدموا الوطن سنوات من خلاله.

وفي السياق ذاته أقامت مديرية الأمن العام اليوم وبالتزامن مع ذلك إفطارات رمضانية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في أقاليم المملكة كافّة، إضافة إلى قيادة الشرطة النسائية .

 وحضر المأدبات الرمضانية مدير الامن العام و مساعدوه حيث نقلوا لرفقاء السلاح من المتقاعدين تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني لإخوانه رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين كافّة.

ومن جانبهم ثمّن المتقاعدون العسكريون هذه المبادرة التي دأبت على تنفيذها مديرية الأمن العام في كل عام ليجتمعوا ورفقاءهم في بيتهم الأول الذي أمضوا فيه جلَّ سني حياتهم.
 
 
gnews

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