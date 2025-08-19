مدير الأحوال المدنية يوضح كيفية التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني

وأضاف في تصريحات صحافية خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الدائرة تخدم الأردنيين في الخارج والداخل حيث يوجد 85 مكتب بالداخل وهنالك ربط مع 45 سفارة.
وتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.
وفي حديثه عن جواز السفر الإلكتروني قال إنه يمثل الجيل الجديد من جوازات السفر الأردنية، ويتضمن شريحة إلكترونية ذكية تحتوي على البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، ويتم قراءتها إلكترونياً عبر أجهزة متخصصة في المطارات والمعابر الدولية.
وأضاف أن صفحة البيانات الشخصية مصنوعة من مادة البولي كربونات عالية المتانة المقاومة للتلف، والتي تتيح الطباعة الليزرية الدقيقة، وتحتوي على عناصر أمنية غير مرئية تعزز حماية الجواز من التزوير أو العبث.
وأوضح الطيب أن التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني متاح من خلال تطبيق سند أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات،
ولفت إلى أن خدمة التوصيل متوفرة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
واستعرض الطيب تاريخ دائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ تأسيسيها عام 1921.
وأوضح أن المرحلة التجريبية لإصدار جواز السفر الأردني الإلكتروني تبدأ اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتؤكد التزام المملكة بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
-
أخبار متعلقة
-
"السير" تحذر من مخاطر القيادة لمن يعانون من أمراض مزمنة
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
ورشة في "النزاهة" حول عقد المقاول الإنشائي
-
وزارة الداخلية تـَقرّر السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة
-
وزير العدل يتفقد سير العمل في قصر عدل عمان
-
حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة
-
"الخيرية الهاشمية" وجمعية الوفاء تقيمان حفل تخريج مدرسي لطلبة أيتام جنوبي غزة
-
وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن