مدير الأحوال المدنية يوضح كيفية التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، الثلاثاء، إن العمل بالرقم الوطني بدأ في الأردن منذ 1992 ومستمر لهذا اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ركيزة في تمييز المواطن الأردني، إضافة لتجويد قاعدة البيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازت.

وأضاف في تصريحات صحافية خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" أن الدائرة تخدم الأردنيين في الخارج والداخل حيث يوجد 85 مكتب بالداخل وهنالك ربط مع 45 سفارة.



وتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.



وفي حديثه عن جواز السفر الإلكتروني قال إنه يمثل الجيل الجديد من جوازات السفر الأردنية، ويتضمن شريحة إلكترونية ذكية تحتوي على البيانات الشخصية والبيومترية لحامله، ويتم قراءتها إلكترونياً عبر أجهزة متخصصة في المطارات والمعابر الدولية.



وأضاف أن صفحة البيانات الشخصية مصنوعة من مادة البولي كربونات عالية المتانة المقاومة للتلف، والتي تتيح الطباعة الليزرية الدقيقة، وتحتوي على عناصر أمنية غير مرئية تعزز حماية الجواز من التزوير أو العبث.



وأوضح الطيب أن التقدّم بطلب إصدار جواز السفر الإلكتروني متاح من خلال تطبيق سند أو بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات،



ولفت إلى أن خدمة التوصيل متوفرة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

واستعرض الطيب تاريخ دائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ تأسيسيها عام 1921.