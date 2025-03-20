الخميس 2025-03-20 04:50 م
 

مدير الأمن العام يثني على جهود المراكز الحدودية ويؤكّد أهمية الجاهزية والتنسيق المشترك

مدير الأمن العام يثني على جهود المراكز الحدودية ويؤكّد أهمية الجاهزية والتنسيق المشترك
مدير الأمن العام يثني على جهود المراكز الحدودية ويؤكّد أهمية الجاهزية والتنسيق المشترك
 
الخميس، 20-03-2025 04:33 م
الوكيل الإخباري-   التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مبنى المديرية، مديري المراكز الحدودية، في إطار تعزيز الجاهزية الأمنيّة وتنسيق الجهود لضمان أعلى مستويات الأداء.اضافة اعلان


ونقل اللواء المعايطة خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، لمنتسبي إدارة الإقامة والحدود كافّة، مؤكداً اعتزاز جلالته بالجهود العظيمة التي تبذلها الكوادر الأمنيّة في حماية المجتمع والتصدي للجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها، وذلك في إطار السعي الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد اللواء المعايطة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المهام الأمنيّة والإنسانية المنوطة بالمراكز الحدودية بكفاءة عالية، والتعامل مع المستجدات كافّة وفق أعلى مستويات الجاهزية والاحترافية، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

كما أكّد مدير الأمن العام على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنيّة والمؤسّسات الرسمية العاملة في المراكز الحدودية، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة.

وأشاد اللواء المعايطة بالجهود التي تبذلها كوادر المراكز الحدودية، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، واللذان يشهدان ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المسافرين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات الإنسانية كافّة لهم، بما يعكس القيم الأردنية الأصيلة في حسن الضيافة والتعامل الإنساني.
 
 
gnews

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