الخميس 2025-12-11 02:48 م

شاهد لحظة محرجة لترامب على متن الطائرة

7عع
دونالد ترامب
الخميس، 11-12-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-   شهدت رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" موقفاً طريفاً، حين فتح أحد أفراد الطاقم باب الحمّام بالخطأ فاصطدم الباب بترامب أثناء حديثه مع الصحفيين.

اضافة اعلان


تدارك ترامب الموقف بابتسامة وقال: "أوه، مرحباً، هناك شخص بالداخل"، قبل أن يمازحه بالطرق على الباب وسط ضحك الحاضرين.


وقع الحادث خلال توجه ترامب إلى مقاطعة مونرو في بنسلفانيا حيث ألقى خطاباً عن كلفة المعيشة. كما تحدث في الرحلة عن ترشيح رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، وملف الرعاية الصحية، مؤكداً رفضه تقديم دعم إضافي لشركات التأمين.

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أخبار محلية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

ي

فيديو منوع شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب

للا

فيديو منوع متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"

غا

فيديو منوع متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

كخ

تكنولوجيا كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

ثب

تكنولوجيا بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟



 






الأكثر مشاهدة