شاهد لحظة محرجة لترامب على متن الطائرة

تدارك ترامب الموقف بابتسامة وقال: "أوه، مرحباً، هناك شخص بالداخل"، قبل أن يمازحه بالطرق على الباب وسط ضحك الحاضرين.
وقع الحادث خلال توجه ترامب إلى مقاطعة مونرو في بنسلفانيا حيث ألقى خطاباً عن كلفة المعيشة. كما تحدث في الرحلة عن ترشيح رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، وملف الرعاية الصحية، مؤكداً رفضه تقديم دعم إضافي لشركات التأمين.
*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!" 🤣🔥
*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but I… pic.twitter.com/gNHhwS4fAn
-
