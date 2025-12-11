العملات المشفرة، الفوركس، وما بعده: ما هو رائج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا؟

ولكن ما الذي يؤثر إلى هذا الحد على حركة الأموال هذه الأيام؟ سنحاول اكتشاف ذلك في مقال اليوم، لذا تابعونا. لنتعرف معًا على أبرز الاتجاهات التي تميز الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، ولماذا.
العملات المشفرة هي الرائجة هذا الموسم - بيتكوين، إيثريوم، الأصول الحقيقية
ازدادت المشاركة في الأصول الرقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حافظت الدول الرائدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، على تنظيم متقدم. وتعزز مرونة بيتكوين خلال التقلبات العالمية من جاذبيتها لدى المستثمرين الأفراد وأصحاب الثروات الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة.
أهم 4 اتجاهات للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
● الاتجاه الأول - الأصول الحقيقية RWA . تزداد شعبية سندات الخزانة الرمزية، والذهب، والأصول السيادية بين المستثمرين المؤسسيين.
● الاتجاه الثاني - البيتكوين. يعتمد تراكم البيتكوين بشكل أساسي على مراكز التحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار وضغوط العملة.
● الاتجاه الثالث - ويب 3. يزداد انتشار ابتكار ويب 3، لا سيما وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوده بنجاح، حيث تجذب شركات بلوكتشين، والبورصات، ورأس المال الاستثماري.
● الاتجاه الرابع - العملات المستقرة. ينمو اعتماد العملات المستقرة بسرعة هائلة، لا سيما في المعاملات الدولية، وكذلك في قنوات التحويل الرئيسية.
تساهم اللوائح التنظيمية القوية، والتبني السريع للتكنولوجيا، وتوافر رأس المال المحلي في بروز الشرق الأوسط كمركز عالمي لنمو العملات المشفرة.
الفوركس لا يفقد مراكزه لمستثمري التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لا يزال الفوركس أحد أكثر فئات الأصول تداولًا في المنطقة. ويتعلق هذا بشكل خاص بمتداولي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ينجذبون بشدة إلى الفرص الاقتصادية الكلية وأزواج العملات عالية السيولة.
أهم المواضيع في تداول الفوركس:
● الموضوع الأول - دورات قوة الدولار الأمريكي. يظهر تأثير دورات قوة الدولار الأمريكي على أنماط التداول في أزواج العملات (USD/JPY)، و(EUR/USD)، و(USD/TRY).
● الموضوع الثاني - الذهب (XAUUSD). المعدن أصفر ، يحظى بطلب كبير لأغراض الحماية خلال الأزمات السياسية والمالية.
● الموضوع الثالث - العملات المرتبطة بالنفط. أصبحت العملات المرتبطة بالنفط (الدولار الكندي، الكرونة النرويجية) أكثر قبولاً بسبب التغيرات في الطلب العالمي.
● الموضوع الرابع - اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بعقود الفروقات على المؤشرات. يُظهر المتداولون في دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامًا متزايدًا بعقود الفروقات على المؤشرات (ناسداك، ستاندرد آند بورز 500، داكس) حيث يوسعون نطاق تداولهم ليشمل ما هو أبعد من العملات.
لا يزال المتداولون الإقليميون منخرطين بشكل كبير في الأحداث الاقتصادية الكلية ومتفاعلين معها، حيث تؤثر إجراءات
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار صرف جميع العملات الرئيسية.
أسهم دول مجلس التعاون الخليجي تتفوق على الأسواق، الهيمنة للإمارات والسعودية.
تُعد أسواق دبي وأبوظبي والرياض جذابة للغاية للمستثمرين بفضل برامج التنويع الحكومية وأرباح الشركات.
اتجاهات ذروة الأسهم في المنطقة:
● الاتجاه الأول: زخم الاكتتابات العامة الأولية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
● الاتجاه الثاني: القطاع المالي وقطاع الطاقة.
● الاتجاه الثالث: السياحة والخدمات اللوجستية والطيران.
● الاتجاه الرابع: أسهم التكنولوجيا والتحول الرقمي.
تدفقات أجنبية قوية، حيث يقوم اللاعبون العالميون في سوق الاستثمار بتحويل استثماراتهم تدريجيًا إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المستقرة وعالية النمو، والتي تُعتبر أقل مخاطرة.
طلب متزايد على الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا يزال الذهب أصلًا شائعًا ومرغوبًا فيه، حيث يتم تداوله بنشاط وتجميعه. ويدعم الطلب على الذهب بشكل رئيسي احتياطيات البنوك المركزية، والتداول بالمضاربة، وهو نشاط كبير، بالإضافة إلى التقاليد الثقافية
والتاريخية.
ميولات الذهب اليوم التي يجب تذكرها:
● الميل الأول: ارتفاع الاحتياطيات. البنوك المركزية في المنطقة تزيد من حيازاتها من الذهب.
● الميل الثاني: انتعاش تداولات التجزئة. يتداول مستثمرو التجزئة بنشاط زوج XAUUSD خلال فترات التقلب.
● الميل الثالث: نمو تبني العملات الرقمية. هناك اهتمام كبير بالعملات الرقمية المدعومة بالذهب.
● الميل الرابع: ارتفاعات موسمية في الطلب. في مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، تُعد الارتفاعات الموسمية خلال فترات الأعياد وحفلات الزفاف أمرًا شائعًا.
يُعد الذهب استثمارًا ونوعًا من الأصول الثقافية، مما يجعله من الأصول المفضلة باستمرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
صعود مذهل لمنصات الاستثمار الرقمية
يبدو أن الاتجاه السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نحو الاستثمارات الرقمية. منصات التداول التي تعتمد على الهواتف المحمولة، والمحافظ الرقمية، وحلول الاستثمار القائمة على التطبيقات، تشهد نموًا سريعًا غير مسبوق.
مع توسع الأنظمة البيئية الرقمية، ينضم عدد أكبر من مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الأسواق العالمية أكثر من أي وقت مضى. لماذا نشهد مثل هذه الطفرة الجنونية في الاستثمار الرقمي؟
أولاً، يعود الفضل في ذلك إلى جيل الشباب المُعتمد على التكنولوجيا، مما يؤدي إلى تعزيز الثقافة المالية. ثانياً، تُتيح الرقمنة وصولاً أفضل إلى الأسواق العالمية. وأخيراً وليس آخراً، يحظى التداول الرقمي بدعم تنظيمي قوي من دول مثل الإمارات
-
