الإثنين 2025-04-28 04:18 م
 

مدير الأمن العام يفتتح المؤتمر الدولي الأول "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية معقدة"

اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة
اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة
 
الإثنين، 28-04-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الأول بعنوان "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية معقدة"، الذي نظمته أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، بمشاركة واسعة من خبراء وأكاديميين وصنّاع قرار من مختلف القطاعات على المستويين المحلي والدولي وبمشاركة وفود من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ومملكة البحرين ودولة فلسطين والجمهورية النيجيرية  .اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في التعامل مع الأزمات والكوارث المعقدة والمتغيرة، بما يعزز من قدرة المؤسسات والدول على الاستجابة الفاعلة في ظل بيئات ديناميكية متسارعة.

وأكد اللواء المعايطة في كلمة ألقاها خلال الافتتاح أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة المتغيرات على مختلف الصعد السياسية والبيئية والتكنولوجية والاجتماعية، ما أدى إلى تزايد الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على جميع القطاعات.
 
gnews

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