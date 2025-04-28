مدير الأمن العام يفتتح المؤتمر الدولي الأول "إدارة الأزمات في بيئة ديناميكية معقدة"

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في التعامل مع الأزمات والكوارث المعقدة والمتغيرة، بما يعزز من قدرة المؤسسات والدول على الاستجابة الفاعلة في ظل بيئات ديناميكية متسارعة.
وأكد اللواء المعايطة في كلمة ألقاها خلال الافتتاح أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة المتغيرات على مختلف الصعد السياسية والبيئية والتكنولوجية والاجتماعية، ما أدى إلى تزايد الأزمات والكوارث الطبيعية والصحية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على جميع القطاعات.
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