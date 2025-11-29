السبت 2025-11-29 03:43 م

مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة

جانب من التكريم
السبت، 29-11-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-   كرَّم مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، في مبنى مديرية الأمن العام، عددًا من كبار الضبّاط المتقاعدين، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء ممتد خلال سنوات خدمتهم في مديرية الأمن العام.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة خلال حفل التكريم أن التوجيهات الملكية السامية كانت وما تزال البوصلة التي ترسم نهج المديرية في تعزيز علاقتها بمتقاعديها، الذين يشكّلون ركيزةً أساسية في مسيرتها التطويرية، بما يملكونه من خبرات تراكمية وعطاء مهني ترك أثرًا لا يُمحى، ولا يزال يشكّل مرجعًا للعاملين في الميدان.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن ما شهدته المديرية من تطوّر نوعي في مختلف الاختصاصات خلال السنوات الماضية، ما هو إلّا ثمرة لجهود أجيال من الرجال الذين حملوا شرف الخدمة بكل إخلاص، وتعاقبوا على صون أمن الوطن واستقراره، مقدّمين نموذجًا في التفاني والانتماء والالتزام.

من جهتهم، عبّر الضبّاط المتقاعدون عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي يعكس وفاء المؤسسة لهم، مؤكدين أنهم سيبقون عند حسن ظن القيادة الهاشمية الحكيمة، وجنودًا أوفياء للوطن، وسندًا لزملائهم في الميدان، لمواصلة مسيرة العطاء التي جعلت من مديرية الأمن العام أنموذجًا يُحتذى في العمل الأمني وخدمة المواطن.
 
 


