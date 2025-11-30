مدير الدوريات الخارجية يكرّم طاقم دوريتين من الشرطة النسائية

02:21 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، كرّم مدير إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الاحد ، طاقم دوريتين من مرتبات الشرطة النسائية العاملات على طرق المملكة، تقديراً لجهودهن الميدانية المتميزة في تقديم الخدمة الشرطية بكفاءة واقتدار. اضافة اعلان





ويأتي هذا التكريم في إطار نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى دعم العاملين في الميدان وتحفيزهم، وتعزيز دور الشرطة النسائية التي أثبتت حضوراً فاعلاً في مختلف المهام الشرطية، لاسيما في واجبات الدوريات الخارجية التي تتطلب دقة ومهارة وسرعة استجابة في التعامل مع الأحداث على الطرق الخارجية.

