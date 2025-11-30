مدير الدوريات الخارجية يكرّم طاقم دوريتين من الشرطة النسائية

ويأتي هذا التكريم في إطار نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى دعم العاملين في الميدان وتحفيزهم، وتعزيز دور الشرطة النسائية التي أثبتت حضوراً فاعلاً في مختلف المهام الشرطية، لاسيما في واجبات الدوريات الخارجية التي تتطلب دقة ومهارة وسرعة استجابة في التعامل مع الأحداث على الطرق الخارجية.
