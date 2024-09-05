مدير الأمن العام يلتقي رؤساء الوفود الشرطية المشاركة في سوفكس

12:50 م

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الوكيل الإخباري- بحث مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، خلال لقائه رؤساء الوفود الشرطية المشاركة بمعرض "سوفكس "2024 ،"، العلاقات الثنائية وسبل التعاون وتعزيز أطره. اضافة اعلان





ووقّع مدير الأمن العام اللواء المعايطة ومدير عام الشرطة الوطنية الرواندية بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الداخلية الرواندي والسفير الرواندي في عمان مذكّرة تفاهم مع الشرطة الرواندية، لتأطير التعاون في شتى المجالات الشرطية وتبادل الخبرات التدريبية.



كما ووُقعت بحضور مدير الأمن العام مذكّرة تفاهم مع قوة لخويا القطرية في مجالات التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات.



والتقى المعايطة في مقر انعقاد معرض "سوفكس"، وفوداً شرطية من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والإمارات العربية المتحدة وشرطة دبي وشرطة عجمان ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية والشرطة الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرازيلية وجمهورية رواندا، إضافة إلى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب .



ورحّب مدير الأمن العام بالوفود وقدَّم لهم الشكر على تلبية دعوة مديرية الأمن العام والمشاركة بهذا الحدث العالمي الذي تحتضنه مدينة العقبة.



وأكَّد المعايطة، خلال اللقاءات التي أجراها، انفتاح مديرية الأمن العام على العمل بنهج تشاركي لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية، والسعي الدائم للانفتاح على أجهزة الشرطة في تلك الدول، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب معهم في شتى ميادين العمل الشرطي، لا سيّما في المجالات التدريبية والفنية والتقنية، مشيراً إلى أن الظروف العالمية والتطور الحاصل للجريمة يحتّم علينا جميعاً العمل سوياً لمواجهتها، لا سيّما الجرائم المُستحدثة والعابرة للحدود وجرائم المخدرات.



وقدّم رؤساء الوفود، من جانبهم، الشكر على حسن الاستقبال، مشيرين إلى أهمية هذه المشاركة في معرض "سوفكس" 2024، التي أتاحت أمامهم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في المجالات الأمنية والتدريبية، مؤكدينَ التطلع لمزيد من التعاون مع مديرية الأمن العام، والبناء على ما سبق من أوجه التعاون، والانطلاق لأفق أوسع وفي شتى مجالات العمل الشرطي والأمني .