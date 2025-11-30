العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان

04:28 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، النائب زهير الخشمان، الذي يرقد على سرير الشفاء، إثر وعكة صحية التي ألمّت به، حيث أطمأن على حالته الصحية. اضافة اعلان





وخلال الزيارة، نقل العيسوي تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالصحة والعافية للخشمان، وتمنياتهما له الشفاء العاجل وتمام العافية.

