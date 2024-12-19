مدير عام الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

وجال العميد الطبيب يوسف زريقات في مختلف أقسام المدينة، مطلعاً على سير العمل وجاهزية الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات المرضية، للوقوف على الاحتياجات التي من شأنها تطوير خطط العمل.
وأكد مدير عام الخدمات ضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمنتفعين والالتزام بالضبط والربط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد لإكمال مسيرة البناء بما ينسجم مع الرؤى والتطلعات المستقبلية، لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.
وتأتي هذه الجولة التفقدية، ضمن الجهود التي تبذل للوقوف على جاهزية المرتبات والكوادر الطبية، والاطلاع على آخر التطورات والمستجدات في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في مختلف أنحاء المملكة.
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