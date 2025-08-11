الإثنين 2025-08-11 07:40 م
 

مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 11-08-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني إن الهيئة استكملت بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو ترسيخ بيئة إعلامية رقمية مواكبة للتحولات التكنولوجية والتقنية المتسارعة.

اضافة اعلان


وبيّن المومني أن النظام سيخضع لمراحل متعددة من التجويد، تبدأ بعرضه في مرحلته الأولى على نقابة الصحفيين وشركاء الهيئة من المؤسسات والمرخصين لديها والمتخصصين في قطاعي التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات قبل السير بإجراءاته الرسمية .


وأضاف أن المرحلة الثانية للتجويد تكون بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي الذي يقوم بدوره بنشره للكافة لإبداء الملاحظات ومراعاة التغذية الراجعة ، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بمتابعة وتقييم النظام على مدى عام ونصف بعد نشره بالجريدة الرسمية والعمل بموجبه، للوقوف على أي ملاحظات أو مستجدات تستدعي التحديث أو التعديل والتطوير .


وأوضح المومني أنه تم وضع معايير لاحتراف العمل الإعلامي الرقمي والنشاطات القطاعية ذات العلاقة، مشيرا ان النظام شمل المزاولين للنشاط الذي يستوجب الترخيص لدى الهيئة كمهنة، ولا يشمل الافراد الذين ينشرون محتوى شخصي على منصات التواصل الاجتماعي.


وبين أن النظام نظّم حقوق وواجبات الخاضعين للترخيص ومزودي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى الإعلامي الرقمي المحترف بكافة اشكاله، ووفر مظلة قانونية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وإصدار البطاقة التعريفية كما راعى حقوق المرخص لهم الحاليين دون أي مساس بمراكزهم القانونية او المالية وبما يعزز ويدعم حضورهم الإعلامي رقمياً .


وفيما يتعلق بالرسوم بين المومني أن التوجه العام أن تكون رسوماً مخفضة على العاملين رقمياً في مجال الإذاعة والتلفزة بحيث تكون أقل من التراخيص العادية لتصل الى النصف بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون المطبوعات والنشر والربع بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون الاعلام المرئي والمسموع أما بدل الخدمات فهي بدلات رمزية.


وأكد المومني أن النظام يمثل ثمرة جهد كبير بذلته كوادر الهيئة خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية التي عملت على مدار عام تقريبا في اجتماعات مكثفة ونوعية متخصصة، مشيراً إلى أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي تطلق مثل هذا النظام المتكامل، ليشكل بذلك نموذجاً ريادياً يحتذى به على مستوى العالم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

ا

طب وصحة سر اللون الأحمر للدم والأزرق في الأوردة

ا

أخبار محلية مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

أسواق ومال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

عربي ودولي مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

ا

أخبار محلية "العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة

ا

أخبار محلية مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن



 
 





الأكثر مشاهدة