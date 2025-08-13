مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية

الوكيل الإخباري- تعتبر مدينة الحسن الرياضية في محافظة إربد متنفسَا للرياضيين والعائلات والأطفال، لما يتوفر فيها من مرافق رياضية وصحية، بالإضافة لعنصر الأمان للأطفال.

وقال الطفل أحمد ناصر إنه يأتي مع عائلته باستمرار إلى مدينة الحسن الرياضية، كي يلعب بدراجته الهوائية في ساحات المدينة التي يتوفر فيها عنصر السلامة المرورية على عكس ممارسة تلك اللعبة في الشوارع والأحياء السكنية.



وأضاف أنه يمارس في ساحات المدينة ألعابا أخرى تحتاج لمساحات كبيرة وعنصر الأمان والسلامة المرورية مثل اللعب على السكيت والسكوتر وسكيت بورد.



الطفل محمود عوض، أوضح أنه يمارس لعبة كرة القدم مع أشقائه ووالديه في ساحات مدينة الحسن الرياضية، في المقابل لن يستطيع ممارستها مع عائلته في الشارع العام أمام البيت، ناهيك عن عدم السماح للسيارات بالتواجد والتحرك في ساحات المدينة المخصصة للعب الأطفال، وهذا يشكل عنصر أمان لهم.



وتوفر مدينة الحسن الرياضية للأطفال والشباب والشابات نادٍ رياضي لتعليم الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها مقابل اشتراكات مالية رمزية، مثل دورات السباحة والاسكواش والتنس والجمباز وغيرها من الألعاب.



وقال مدير مدينة الحسن للشباب، نايف أبو رمان إن إقامة المدن الرياضية لها أهداف مجتمعية، وتعزز الثقافة الرياضية للأفراد والعائلات والأطفال، وتطور الرياضة لديهم وتعززها، وتوفر مساحة لأبناء المجتمع المحلي لممارسة الأنشطة الرياضية.



وأضاف أبو رمان أن إدارة مدينة الحسن الرياضية عملت على تحديد مواقف للسيارات لمرتادي المدنية، وهي مواقف محددة لا تؤثر على المساحات بين المباني، وتم توفير أكبر مساحة لتكون متنفساً للممارسة الرياضات المختلفة وسط أجواء آمنة وسليمة للعائلات والأطفال، وأن عنصر الأمان أتاح للأطفال ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة في ساحات المدينة.



وبين أبو رمان أن المدينة تحتوي على نادٍ رياضي، للتدريب على مختلف الألعاب الرياضية لمختلف الأعمار، مثل رياضة السباحة والاسكواش والجمباز وغيرها، مقابل اشتراكات رمزية وهذه الاشتراكات لا تغطي التكاليف الفعلية التشغيل للنادي.