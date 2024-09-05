مذكرات تفاهم بين (جودبي) وعدد من الشركات المحلية والعالمية

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الأردني للتصميم والتطوير (جودبي) عن توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم مع عدة شركات محلية وعالمية، في معرض ومؤتمر معدات قوات العمليات الخاصة "سوفكس 2024".

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وقال المتحدث الرسمي باسم المركز مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع ( DayCraft) في إطار تعزيز التعاون بين الشركتين للاستثمار في منطقة جودبي الصناعية التابعة للمركز، لإنشاء مصنع للمعدات الدفاعية ومنظومات مضادات للطائرات المسيرة.



وأوضح أن هذا الاستثمار جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها (جودبي) للترويج للاستثمار في الصناعات الدفاعية، من خلال تحديد القطاعات والصناعات المستهدفة وترويج القاعدة الصناعية والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، حيث يقوم (جودبي) بإدارة منطقة صناعية حرة خاصة تعنى بالصناعات الدفاعية والصناعات المساندة لها.



كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة (ERAF) السعودية للتعاون في مجالات فحص وتقييم المواد وأنظمة التدريع والآليات المصفحة حسب مواصفات ومعايير الفحص العالمية لدى المركز، والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS).



وأكد أبو الراغب أن مركز الفحص والتقييم التابع لـ (جودبي) يوفر خدمات فحص وتقييم ذات جودة عالية في مجال الأسلحة والذخائر وأنظمة التدريع والآليات الأرضية والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، وحصل المركز على 463 فحصا معتمدا عالميا في هذه المجالات.



ووقع المركز كذلك مذكرة تفاهم مع شركة مياه الأردن "مياهنا" بهدف فتح مجالات التعاون في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة منها، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات للكشف عن التسرب المائي ومعالجة المشكلات فور اكتشافها، وزيادة معدلات الوفر من الفاقد المائي، كما تم مناقشة سبل تعزيز وتطوير المنظومة التقنية لدى شركة (مياهنا) في أنظمتها المختلفة، لتحسين كفاءتها التشغيلية .



كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع شركة (BESOMI) المتخصصة في مجال البحث والتطوير والهندسة العكسية، حيث تم اعتماد منصة لتزويد القطع الإلكترونية، إلى جانب التركيز على البحث والتطوير في مجال الأنظمة الإلكترونية، وتشمل الجهود الهندسة العكسية للبوردات والصناديق الإلكترونية الخاصة بالآليات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الأنظمة الإلكترونية.



وأشار أبو الراغب، إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في المملكة، وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية مع كبرى الشركات الدولية .