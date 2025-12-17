مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية المذكرة في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتمكين الأسرة والمرأة، وتطوير وتعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية المقدّمة للأسر والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأضافت أن مجالات التعاون ستشمل تطوير وتعزيز فعالية أنشطة الخدمات الاجتماعية الوقائية والتحسينية والتوجيهية والتأهيلية للأسرة والمجتمع، وفي مجالات حماية وتعزيز بنية الأسرة وقيمها، وتمكين المرأة، والخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، وإدماجهم في المجتمع وأسرهم.
وتناولت أهمية تبادل الخبرات في عدد من المجالات الاجتماعية بين الجانبين، والاطلاع على التجارب المشتركة ذات العلاقة.
من جهتها، أشارت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إلى أهمية التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، مشيدةً بالبرامج الاجتماعية التي تقدّمها الوزارة للفئات الاجتماعية المستهدفة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني
-
الأميرة وجدان ترعى افتتاح معرض الخزف الفني المكسيكي
-
أكبر شاشة عرض في عمّان تستضيف نهائي كأس العرب في مسرح ذا دومين – بيزنس بارك
-
الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر أبو سلمى وطاس وهاكوز
-
الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة
-
القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم
-
رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة