مذكرة تفاهم بين الأردن وتركيا في مجال الخدمات الاجتماعية

الوكيل الإخباري- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية، على هامش أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليًا في عمّان.





وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية المذكرة في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتمكين الأسرة والمرأة، وتطوير وتعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية المقدّمة للأسر والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.



وأضافت أن مجالات التعاون ستشمل تطوير وتعزيز فعالية أنشطة الخدمات الاجتماعية الوقائية والتحسينية والتوجيهية والتأهيلية للأسرة والمجتمع، وفي مجالات حماية وتعزيز بنية الأسرة وقيمها، وتمكين المرأة، والخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، وإدماجهم في المجتمع وأسرهم.



وتناولت أهمية تبادل الخبرات في عدد من المجالات الاجتماعية بين الجانبين، والاطلاع على التجارب المشتركة ذات العلاقة.



من جهتها، أشارت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إلى أهمية التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، مشيدةً بالبرامج الاجتماعية التي تقدّمها الوزارة للفئات الاجتماعية المستهدفة.

