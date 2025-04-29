مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومعهد المحاسبين الإداريين الأميركي

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي (IMA)، بهدف تقديم برامج تدريبية مهنية متقدمة لطلبة كلية الأعمال في مجالات المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية، وتعريفهم بمتطلبات الأسواق العالمية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجامعة، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، ومدير عمليات الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في المعهد أحمد مخللاتي.