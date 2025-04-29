الثلاثاء 2025-04-29 07:30 م
 

مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومعهد المحاسبين الإداريين الأميركي

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 06:08 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي (IMA)، بهدف تقديم برامج تدريبية مهنية متقدمة لطلبة كلية الأعمال في مجالات المحاسبة والمراجعة والإدارة المالية، وتعريفهم بمتطلبات الأسواق العالمية.

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وبحسب بيان للجامعة، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، ومدير عمليات الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في المعهد أحمد مخللاتي.


وأكد الروابدة، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة بين الجانبين، تسهم في تمكين طلبة وخريجي كلية الأعمال من الحصول على شهادات مهنية معترف بها محليا ودوليا، ما يعزز من تنافسيتهم في سوق العمل من خلال تزويدهم بالكفاءات والمهارات المطلوبة، موضحا أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لبناء علاقات تعاون فعالة مع مؤسسات دولية ذات خبرة علمية ومهنية متميزة في المجالات المالية والمحاسبية.

 
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