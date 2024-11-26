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مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"

تهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك
تهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك
الثلاثاء، 26-11-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري-   وقّع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج المساعدة الفنية للحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن (شامل) اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الأسرة.

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ووقع المذكرة عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، وعن برنامج شامل رئيس فريق المشروع بيرني ويلر.


وقال مقدادي، إن المذكرة تهدف إلى توطيد التعاون بين الطرفين من خلال وضع خطة عمل شاملة لجميع الأنشطة التي سيجري تنفيذها ضمن إطار المشروع إلى جانب تبادل الخبرات.

 
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