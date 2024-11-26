مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"

الوكيل الإخباري- وقّع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج المساعدة الفنية للحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن (شامل) اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الأسرة.

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ووقع المذكرة عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، وعن برنامج شامل رئيس فريق المشروع بيرني ويلر.