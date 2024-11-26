مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"

ووقع المذكرة عن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، وعن برنامج شامل رئيس فريق المشروع بيرني ويلر.
وقال مقدادي، إن المذكرة تهدف إلى توطيد التعاون بين الطرفين من خلال وضع خطة عمل شاملة لجميع الأنشطة التي سيجري تنفيذها ضمن إطار المشروع إلى جانب تبادل الخبرات.
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