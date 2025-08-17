مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

وكانت المراكز أعلنت بأنها تقدم لطلبة الثانوية العامة مجموعة متكاملة من الخدمات ضمن باقة “تعليمي” وتشمل: إصدار وتصديق كشف علامات الثانوية العامة، وإصدار شهادة الثانوية العامة، وتقديم طلب عدم محكومية، وتصديق الوثائق الرسمية، وتفعيل الهوية الرقمية “سند”، وتقديم كفالات للمكارم الملكية عبر كاتب العدل/حسب الاختصاص.
وأكدت المراكز سعيها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لدعم الطلبة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة وفي مكان واحد.
