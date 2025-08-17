مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت مراكز الخدمات الحكومية أنها واعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الخميس المقبل، ستقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال خدمة “مواعيدي” عبر تطبيق “سند” في مراكز: المقابلين، وإربد، وجرش، ومادبا، والعقبة، ومعان.

وكانت المراكز أعلنت بأنها تقدم لطلبة الثانوية العامة مجموعة متكاملة من الخدمات ضمن باقة “تعليمي” وتشمل: إصدار وتصديق كشف علامات الثانوية العامة، وإصدار شهادة الثانوية العامة، وتقديم طلب عدم محكومية، وتصديق الوثائق الرسمية، وتفعيل الهوية الرقمية “سند”، وتقديم كفالات للمكارم الملكية عبر كاتب العدل/حسب الاختصاص.