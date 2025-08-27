مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت عدد من المديريات والمراكز الشبابية والهيئات التطوعية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تمكين الشباب، وإكسابهم مهارات عملية تسهم في تحسين فرصهم الاقتصادية، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية.

ففي إربد، انطلقت في مديرية الشباب محافظة إربد فعاليات معسكر التغير المناخي "الاقتصاد الأخضر"، والمنفذ في مركز شباب وشابات الرمثا المدمج والذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، بمشاركة 24 شابا من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 15-17 عاما.



وقال مدير "شباب إربد" الدكتور حمزة العقيلي، إن هذه المعسكرات تهدف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتعزيز الجوانب الإبداعية لديهم بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع.



وبين أن المعسكر يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر، ورفع وعي المشاركين بقضايا البيئة والمناخ، إضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة ليكون جزءا من الحل.



من جهتها، أطلقت مديرية شباب الطفيلة، بالشراكة مع شركة البريد الأردني، فعاليات معسكر التجارة الإلكترونية الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين، بمشاركة 15 شابة من الفئة العمرية (18–24 عاما).



وأكد مدير المديرية، سلطان الرواشدة، حرص وزارة الشباب على تمكين الشباب في المجالات الرقمية والاقتصادية، وإكسابهم مهارات عملية تسهم في توسيع آفاقهم المستقبلية، مشيدا بجهود مركز شابات بصيرا في تنفيذ برامج نوعية تعزز من وعي الشباب بالتوجهات الحديثة لسوق العمل.



وفي مركز شباب وشابات الصريح المدمج انطلقت فعاليات معسكر "التغير المناخي – الاقتصاد الأخضر"، الذي نفذته وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز.



وخلال اللقاء الذي حضره مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي ورئيس قسم المراكز طارق الشياب، جرى الحديث عن كيفية رفع وعي الشباب بقضايا التغير المناخي وتعزيز مشاركتهم في التصدي لآثاره، ونشر ثقافة الاقتصاد الأخضر من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإيجاد حلول مستدامة.



وفي عجلون، نظمت مديرية الشباب جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وأكد مدير تعاون عجلون، الدكتور راكز بني سعيد، أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع وتعزيز روح التعاون، مشيرًا إلى دعم مديرية الشباب للمبادرات التطوعية التي تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا.



وأشار مدير شباب عجلون الدكتور محمد جرادات إلى أهمية إشراك الشباب المبادر في العمل التطوعي، ودور الجائزة في ترسيخ ثقافة التطوع وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا المجال.



وفي الكرك، احتفلت مديرية الشباب باليوم العالمي للشباب بمشاركة عدد من أصحاب المبادرات الشبابية الرائدة.



وأكد مدير شباب الكرك، الدكتور يعقوب الحجازين، حرص وزارة الشباب على دعم وتمكين الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم لإطلاق طاقاتهم الإبداعية بما يسهم في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم.



وتخلل الحفل تكريم عدد من المبادرات الشبابية المتم في المحافظة تقديراً لأثرها الملموس في خدمة المجتمع وتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات منها مبادرة "مي وملح"، ومبادرة "متطوعو الأغوار"، وأكاديمية "إيزي روبوت"، ومبادرة "سفراء التغير المناخي"، ومجموعة "عربكم الدولية"، إضافة إلى مبادرة "مسرح الكرك".



وعقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، في نادي الضباط بإربد ورشة حول تيسير النقاش السياسي في المراكز الشبابية، تحدث فيها المدربان المستشار في حقوق الانسان رياض الصبح، والمدربة لينا إرشيد، بحضور مجموعة من لشباب من محافظة إربد.



ونظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.



وأكد رئيس لجنة البلدية، المهندس حسام النجداوي، أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع المحلي، مشيرا إلى تجربة مركز الخدمة المجتمعي في البلدية في هذا المجال.



بدوره، أشار مدير شباب الزرقاء رائد أبو خليفة، إلى دور الجائزة في تحفيز الشباب للعمل التطوعي كونها تحمل اسم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وتشكل فرصة لهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.



وعرضت ضابط ارتباط الجائزة في محافظة الزرقاء، هيفاء الدغمي، لأهداف الجائزة ومستوياتها وفئاتها وشروط وآلية التقديم. وبينت أن هذه الجائزة موجهة لدعوة أصحاب المبادرات الفردية والمتطوعين والمتطوعات وسيدات المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع الصغيرة ذات الأثر المجتمعي للمشاركة فيها وعرض تجاربهم وإنجازاتهم في العمل التطوعي.



بدورها، دعت ضابط ارتباط الجائزة في بلدية الرصيفة، المهندسة ولاء ديلخ، الشباب إلى التسجيل وتقديم انجازاتهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب، وتفعيل المبادرات التطوعية بشكل دائم خاصة ما يخدم منها المجتمع المحلي.



واختتم مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، التابع لمديرية شباب محافظة الزرقاء، فعاليات نشاط "إسعَ" – الحزمة الخامسة، بمشاركة 30 شاباً وشابةً من أعضاء المركز، وسط تفاعل لافت وحضور مميز من المشاركين.