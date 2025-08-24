الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي

01:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 بلغ عددهم (14792) مؤمناً عليه بعدد حالات صرف وصل إلى (29895) حالة وبمبلغ إجمالي زاد على (10) ملايين دينار.





فيما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدل التعطل عن العمل منذ تطبيق التأمين في 1/9/2011 ولغاية 30/6/2025 إلى أكثر من (342) ألف مؤمناً عليه وبمبلغ إجمالي زاد على (315) مليون دينار وبعدد حالات صرف تجاوز مليون و(178) ألف حالة.



وأوضحت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل؛ أن لا تقل عدد اشتراكاته عن (36) اشتراكاً بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في التأمين من خلال الشمول في منشأة بالقطاع الخاص، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يتقدم المؤمن عليه بالطلب المتاح بشكل إلكتروني أثناء تعطله عن العمل.



وبينت المؤسسة أن بدل التعطل عن العمل يُصرف شهرياً، شريطة أن يكون سبب الصرف قائماً ويبدأ الصرف اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بالطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، ويُصرف له (45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس في حال كان عدد اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، ولمدة تصل إلى (6) أشهر، موضحةً أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل حالياً هو (612) ديناراً، حيث يتم تحويل ذلك البدل إلى حسابه البنكي الوارد للمؤسسة من خلال خدمة آيبانك.



وأوضحت أن المؤمن عليه يعتبر مشمولاً في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأشهر المصروف عنها بدل التعطل عن العمل.