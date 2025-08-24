الأحد 2025-08-24 02:06 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن
الأحد، 24-08-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة معان الاثنين، ابتداءً من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، وذلك لإجراء أعمال صيانة على خطوط الضغط المتوسط.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيان لها أن الانقطاع سيشمل عدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى أحياء سكر والعامرية، ومناطق من وادي موسى، وخلف الأشغال العامة، والإسكان، وأم صيحون، والبيضا، وأذرح، وبير البيطار.

وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين، مشددة على حرصها على تقليل مدة الانقطاع قدر الإمكان وضمان عودة التيار في الوقت المحدد.
 
 
