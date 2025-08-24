فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الانقطاع سيشمل عدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى أحياء سكر والعامرية، ومناطق من وادي موسى، وخلف الأشغال العامة، والإسكان، وأم صيحون، والبيضا، وأذرح، وبير البيطار.
وأكدت الشركة أن هذا الفصل يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين، مشددة على حرصها على تقليل مدة الانقطاع قدر الإمكان وضمان عودة التيار في الوقت المحدد.
