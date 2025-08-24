فاجعة "شاطئ أبو تلات" في مصر.. المنقذ يروي ما حدث

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح كانا السبب الرئيسي للحادث، مشيرًا إلى أن الشاطئ كان مغلقًا فعليًا، حيث كانت الرايات الحمراء مرفوعة منذ 3 أيام، في إشارة إلى منع السباحة نهائيًا.
ووفق رواية أحد المنقذين، بدأت الواقعة حين قررت إحدى الطالبات النزول للمياه مخالفة التعليمات، فاندفعت زميلاتها لمحاولة إنقاذها، مما أدى إلى حالة من الفوضى والغرق الجماعي. ورغم نجاح المنقذين في إنقاذ الفتاة الأولى و24 آخرين، إلا أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم.
أوضح المحافظ أن فرق الإنقاذ تدخلت على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينهم 4 حالات حرجة، بينما خرج معظمهم بعد استقرار حالتهم.
من جانبه، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، وسماع شهادات المصابين والشهود، فيما أعلنت المحافظة إغلاق الشاطئ وتشديد الرقابة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة، خصوصًا خلال الرحلات الجماعية.
