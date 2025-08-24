مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

وبين مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، الأحد، أن التشاركية الحقيقية مع مجلس المحافظة، أثمرت عن تحقيق هذه النتيجة التي تعكس نجاح الخطط والبرامج وأدوات التنفيذ، مما يسهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن حزمة مشروعات خدمية جاءت لتطوير واقع البنى التحتية للطرق السياحية والرئيسية والفرعية والزراعية وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا
-
الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي
-
بلدية عجلون تطلق خططًا شاملة لتأهيل المواقع السياحية
-
وزير الخارجية يلتقي السيناتور الاميركي شاهين
-
الأغذية العالمي: استبعاد 36 ألف لاجئ من المساعدات بعد عودتهم من الأردن لسوريا
-
وزارة العدل تنفذ 1149 عقوبة بديلة عن الحبس حتى نهاية تموز
-
الجمارك: العقبة نموذجًا متقدما في تسهيل التجارة وجذب الاستثمار
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة