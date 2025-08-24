مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية أشغال محافظة الطفيلة جميع مشاريعها للعام 2025، البالغة 10 مشاريع خدمية وفق المواصفات الهندسية، وضمن المدد العقدية، بتكلفة مليونين و172 ألف دينار، ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

وبين مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، الأحد، أن التشاركية الحقيقية مع مجلس المحافظة، أثمرت عن تحقيق هذه النتيجة التي تعكس نجاح الخطط والبرامج وأدوات التنفيذ، مما يسهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.