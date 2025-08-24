الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

الطفيلة
الطفيلة
 
الأحد، 24-08-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   أنهت مديرية أشغال محافظة الطفيلة جميع مشاريعها للعام 2025، البالغة 10 مشاريع خدمية وفق المواصفات الهندسية، وضمن المدد العقدية، بتكلفة مليونين و172 ألف دينار، ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان


وبين مدير أشغال الطفيلة عمار الحجاج، الأحد، أن التشاركية الحقيقية مع مجلس المحافظة، أثمرت عن تحقيق هذه النتيجة التي تعكس نجاح الخطط والبرامج وأدوات التنفيذ، مما يسهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.


وأضاف أن حزمة مشروعات خدمية جاءت لتطوير واقع البنى التحتية للطرق السياحية والرئيسية والفرعية والزراعية وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عنعن

فن ومشاهير مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي

محطة محروقات

اقتصاد محلي توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب

بثثب

فن ومشاهير وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

الطفيلة

أخبار محلية مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

فلسطينيون خلال تشييع جنازة شهداء المساعدات الإنسانية في غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا



 
 





الأكثر مشاهدة