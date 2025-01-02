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مستشفى المقاصد: 350 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المجاني في القويرة

جانب من اليوم الطبي
جانب من اليوم الطبي
الخميس، 02-01-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري- أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في لواء القويرة بمحافظة العقبة.

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وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأجرى الفحوصات المخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما أجري فحص للسمع بالتعاون مع مركز للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي بلغ 350 مراجعا.


وبين أن فعاليات اليوم الطبي شملت تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند) لفحص السيدات الحوامل.


وأشار الدكتور الشلول إلى أن هذا النشاط الطبي يأتي ضمن خطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 94 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ 2018 حتى اليوم، تم خلالها معالجة ما يزيد على 36 ألف مريض.

 
gnews

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جانب من اليوم الطبي

أخبار محلية مستشفى المقاصد: 350 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المجاني في القويرة



 




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