مشاريع تنموية وخدمية في كفرنجة بتمويل محلي ودولي

01:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744076 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنفذ بلدية كفرنجة الجديدة عدداً من المشاريع التنموية والخدمية في إطار خطتها لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء المالية عن موازنتها. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود، إن مشروع الحقل الشمسي الذي نفذته البلدية بتمويل من الحكومة الكندية ضمن مشروع (SEED)، بكلفة 600 ألف دينار وبقدرة تبلغ حوالي 950 كيلوواط، وفر على البلدية ما لا يقل عن 65 بالمئة من كلفة الإنارة والتشغيل، مؤكداً أن المشروع يندرج ضمن التوجهات التنموية للبلدية في لواء كفرنجة الذي يتميز بكونه منطقة سياحية وزراعية.



وأضاف، أن البلدية فصلت التيار الكهربائي عن 250 منزلاً في مختلف مناطقها بسبب الاستخدامات غير المشروعة ما يشكل زيادة على فاتورة الطاقة التي تتحملها البلدية بقيمة تصل إلى 4 آلاف دينار.



وبين العرود، أن المستحقات المالية المترتبة للبلدية على المواطنين تبلغ نحو مليون و957 ألف دينار منها 876,370 ديناراً قيمة ضريبة الأبنية والأراضي و811,952 ديناراً بدل عوائد تعبيد و270,105 دنانير بدل إيجارات، داعياً المواطنين إلى مراجعة البلدية لتسوية التزاماتهم المالية، مؤكداً أن تقديم الخدمات مرتبط بتسديد الالتزامات أو إجراء التسويات اللازمة.



وأشار إلى أن البلدية تنفذ حالياً ثلاثة عطاءات من موازنة مجلس المحافظة بقيمة 340 ألف دينار تشمل تعبيد وتزفيت شوارع بقيمة 140 ألف دينار وإنشاء عبارة صندوقية بقيمة 40 ألف دينار إضافة إلى إنشاء جدران أسمنتية وحجرية بقيمة 130 ألف دينار في مناطق محددة.



ولفت العرود إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية تم الطلب من موظفين من دائرة ضريبة الأبنية والأراضي ببلدية إربد الكبرى تدريب وتأهيل كوادر البلدية لتصويب أخطاء التخمين وإعادة تخمين المباني غير المخمنة والأحواض الجديدة، مبيناً أن قيمة التخمين الحالية لجميع المباني في مناطق البلدية تبلغ 110 آلاف دينار فقط، فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 10 بالمئة.



وأكد أن البلدية تتابع فرض عوائد وتحققات التعبيد تنفيذاً لنظام الطرق والأرصفة داخل حدودها عن جميع العطاءات المنجزة منذ عام 2020 وحتى الآن إلى جانب متابعة إدخال عوائد التنظيم للأحواض التي دخلت التنظيم حديثاً مثل المشيرفة والبساتين.

