مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس بتعرّض أحد الأشخاص لإطلاق عيارات نارية من قبل آخر أثناء وجوده بمنطقة المرج بمحافظة الكرك ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله)، حيث لاذ مطلق النار بالفرار فيما أُسعف المصاب للمستشفى وما زال قيد العلاج.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية مطلق النار والتعميم عنه، وبوشرت عمليات البحث عنه لتتمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة برصده داخل مركبته اليوم حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه.

