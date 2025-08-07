الجمعة 2025-08-08 12:24 ص
 

مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك

ل
أرشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس بتعرّض أحد الأشخاص لإطلاق عيارات نارية من قبل آخر أثناء وجوده بمنطقة المرج بمحافظة الكرك ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله)، حيث لاذ مطلق النار بالفرار فيما أُسعف المصاب للمستشفى وما زال قيد العلاج. 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية مطلق النار والتعميم عنه، وبوشرت عمليات البحث عنه لتتمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة برصده داخل مركبته اليوم حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه.

اضافة اعلان


وتمت متابعته وفتح نقاط غلق، حيث تمكّنت من التعامل معه وإيقافه وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم واعترف بإطلاق النار على الشخص في محافظة الكرك إثر خلافات شخصية بينهما وما زال التحقيق جارياً معه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة