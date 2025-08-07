مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه بالتحقيق في الحادثة جرى تحديد هوية مطلق النار والتعميم عنه، وبوشرت عمليات البحث عنه لتتمكن إحدى دوريات البحث الجنائي ضمن اختصاص العاصمة برصده داخل مركبته اليوم حيث قام بمقاومتهم وإطلاق عيارات نارية باتجاههم عند محاولة إيقافه.
وتمت متابعته وفتح نقاط غلق، حيث تمكّنت من التعامل معه وإيقافه وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم واعترف بإطلاق النار على الشخص في محافظة الكرك إثر خلافات شخصية بينهما وما زال التحقيق جارياً معه.
