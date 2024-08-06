معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة يقر خطته التدريبية

الوكيل الإخباري- أقر مجلس إدارة معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، خطته التدريبية وتعديلات نظام وتعليمات المعهد.



وأكد الخلايلة أهمية تطوير منهجيات التدريب وبرامجه وتحديثها باستمرار بما يحقق رؤية المعهد بكونه مركزا متميزا محليا وإقليميا ودوليا في تدريب وتأهيل الأئمة.



وأشار إلى تضمين الخطة التدريبية مواضيع تتعلق بأصول الدين والفقه، ورسالة عمان، وتلاوة وتجويد ونحو وبلاغة وخطابة وفن الإلقاء ومقامات صوتية، فضلاً عن دورات تأسيسية للأئمة، وحوكمة واستشراف للمستقبل وإبداع وابتكار إضافة إلى الاقتصاد والتمويل الإسلامي.