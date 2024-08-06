معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة يقر خطته التدريبية

وأكد الخلايلة أهمية تطوير منهجيات التدريب وبرامجه وتحديثها باستمرار بما يحقق رؤية المعهد بكونه مركزا متميزا محليا وإقليميا ودوليا في تدريب وتأهيل الأئمة.
وأشار إلى تضمين الخطة التدريبية مواضيع تتعلق بأصول الدين والفقه، ورسالة عمان، وتلاوة وتجويد ونحو وبلاغة وخطابة وفن الإلقاء ومقامات صوتية، فضلاً عن دورات تأسيسية للأئمة، وحوكمة واستشراف للمستقبل وإبداع وابتكار إضافة إلى الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وحضر الاجتماع، سماحة مفتي عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، وسماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي العقيد إمام حسن مخاترة، وأمين عام وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله العقيل، ومدير المعهد الدكتور عبد الستار القضاة، ومدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، ومديرة الشؤون النسائية بالوزارة الدكتورة لميس الهزيم.
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