"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

وأكد البلبيسي، خلال لقائه الشنقيطي، أهمية المنظمة في دعم جهود الأردن الصحية، واستمرار التنسيق والتعاون بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
وقالت الشنقيطي، إن هذا اللقاء جاء لتعزيز الشراكة بين المنظمة والمركز، خاصة في ظل التغيرات الصحية العالمية، والاحتياجات المتزايدة لتقوية منظومات الرصد والاستجابة، إلى جانب دعم مبادرات التوعية والتثقيف المجتمعي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الوقائية، مؤكدة أهمية آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض السارية وسرعة الجاهزية والاستجابة السريعة للأوبئة.
