"مكافحة الأوبئة" و"الصحة العالمية" يبحثان التعاون المشترك

05:24 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741829 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة إيمان الشنقيطي، اليوم الاثنين، آفاق التعاون في مجالات الصحة العامة، وسبل دعم الجهود الوطنية في الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الاستعداد للتحديات الصحية المستقبلية. اضافة اعلان





وأكد البلبيسي، خلال لقائه الشنقيطي، أهمية المنظمة في دعم جهود الأردن الصحية، واستمرار التنسيق والتعاون بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.



وقالت الشنقيطي، إن هذا اللقاء جاء لتعزيز الشراكة بين المنظمة والمركز، خاصة في ظل التغيرات الصحية العالمية، والاحتياجات المتزايدة لتقوية منظومات الرصد والاستجابة، إلى جانب دعم مبادرات التوعية والتثقيف المجتمعي، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الوقائية، مؤكدة أهمية آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض السارية وسرعة الجاهزية والاستجابة السريعة للأوبئة.

