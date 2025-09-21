مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات

وبيّنت التحقيقات الأوليّة أن أحد هذين المتهمين ارتكب جناية التزوير المادي والتزوير في نظام معلومات رسمي والآخر تدخل بهذين الجرمين فيما اشتركا وارتكبا جنحة الاحتيال .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية الى القضاء في وقت سابق .
-
أخبار متعلقة
-
بدء تدريس مادة "علوم النفس والاجتماع" لطلبة الصف الثاني عشر
-
الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
-
العيسوي: النهج الهاشمي صمام أمان لمسيرة الوطن ووحدته
-
الجيش يعلن عن منح دراسية في الأكاديميات العسكرية الأمريكية
-
يحدث في الأردن: نقل طلاب صف ثالث إلى مدرسة ثانوية بعد شهر من بدء العام الدراسي!
-
البيئة: مبادرة الأكياس القماشية ما زالت مقترحاً يُدرس
-
ابو حلتم والزعبي وزريقات وجرادات يؤدون اليمين القانونية