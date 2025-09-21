مكافحة الفساد: توقيف موظف في النقل البري وصاحب مكتب تأجير مركبات

الوكيل الإخباري- قرر المدعي عام هيئة النزاهة و مكافحة الفساد القاضي دكتور يزيد نوافله توقيف موظف في هيئة تنظيم النقل البري وآخر صاحب مكتب خدمات مفوض بالتوقيع عن إحدى الشركات العاملة في مجال تأجير المركبات السياحية 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا .

وبيّنت التحقيقات الأوليّة أن أحد هذين المتهمين ارتكب جناية التزوير المادي والتزوير في نظام معلومات رسمي والآخر تدخل بهذين الجرمين فيما اشتركا وارتكبا جنحة الاحتيال .