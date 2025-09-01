ملتقى أعمال أردني سعودي الأربعاء

الوكيل الإخباري- يبدأ في عمان يوم الأربعاء المقبل، ملتقى الأعمال الأردني السعودي، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويهدف الملتقى الذي يستمر يوما واحدا إلى استكشاف الفرص الاستثمارية وبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتطوير الشراكات بقطاعات الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.



وسيتخلل الملتقى عقد لقاءات اقتصادية وثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية وتقوية الروابط المؤسسية بين الغرف وتبادل الخبرات والمعرفة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاع الخاص.