ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

وأكدن، أن هذه التدريبات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، تسهم في تطوير أدوات استراتيجية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتوسيع نطاق التأثير وكسب الدعم الشعبي والرسمي لمشاريع القوانين، مشيرات إلى حاجتهن للتعمق أكثر في هذا النوع من البرامج المتقدمة.
وقالت المديرة التنفيذية، المحامية إسراء محادين، في اختتام البرنامج، اليوم الخميس، إن وجود المرأة تحت قبة البرلمان غير كاف، وإنما يتعداه إلى تمثيل القضايا والاحتياجات والتحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات.
وأضافت، أن تمكين البرلمانيات من خلال بناء قدراتهن التشريعية والرقابية، وتوفير الدعم المؤسسي والمجتمعي يرسخ نهج الشمولية والعدالة في العمل السياسي والتشريعي.
وتضمن البرنامج جلسات تدريبية حول القواعد اللغوية والإملائية في الصياغة القانونية، إضافة إلى تمارين تطبيقية في الحشد وكسب التأييد، قدّمها الدكتور رياض صبح، عرّفت المشاركات بمفهوم المدافعة وآليات كسب الدعم وتحديد وتحليل المشكلات.
وتناول المشاركون موضوعات طرق البحث وتصميم الأهداف وخريطة أصحاب المصلحة، إلى جانب تمرين عملي حول تعبئة الموارد واختيار الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الأثر التشريعي.
يذكر، أن مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، الذي تأسس عام 2017 بقيادة نسائية، ينفذ برامج ومبادرات متخصصة في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المرأة والشباب، وتمكينهم سياسياً وقانونياً واقتصادياً ورقمياً، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في تنمية المجتمعات ضمن إطار يحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري
-
وفد بحريني يزور مرافق شبابية ورياضية
-
محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي
-
افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء
-
وزارة الصناعة تنظم ورشة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المرأة
-
الحكومة تكشف إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي للنصف الأول من 2025
-
بني مصطفى تفتتح مشروع المطبخ الإنتاجي لجمعية فرصة عمل الخيرية في إربد
-
الذكرى الـ 65 لاستشهاد هزاع المجالي غدًا