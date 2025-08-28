ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

الوكيل الإخباري- أوصت المشاركات في ملتقى البرلمانيات الذي نظمه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، بضرورة الاستمرار في عقد برامج تدريبية متخصصة تعنى بتطوير مهارات الصياغة التشريعية، بما يسهم في تعزيز الأداء البرلماني وإنتاج تشريعات دقيقة وفعالة.

‏‏وأكدن، أن هذه التدريبات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، تسهم في تطوير أدوات استراتيجية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتوسيع نطاق التأثير وكسب الدعم الشعبي والرسمي لمشاريع القوانين، مشيرات إلى حاجتهن للتعمق أكثر في هذا النوع من البرامج المتقدمة.



‏‏وقالت المديرة التنفيذية، المحامية إسراء محادين، في اختتام البرنامج، اليوم الخميس، إن وجود المرأة تحت قبة البرلمان غير كاف، وإنما يتعداه إلى تمثيل القضايا والاحتياجات والتحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات.



‏‏ وأضافت، أن تمكين البرلمانيات من خلال بناء قدراتهن التشريعية والرقابية، وتوفير الدعم المؤسسي والمجتمعي يرسخ نهج الشمولية والعدالة في العمل السياسي والتشريعي.



‏ ‏وتضمن البرنامج جلسات تدريبية حول القواعد اللغوية والإملائية في الصياغة القانونية، إضافة إلى تمارين تطبيقية في الحشد وكسب التأييد، قدّمها الدكتور رياض صبح، عرّفت المشاركات بمفهوم المدافعة وآليات كسب الدعم وتحديد وتحليل المشكلات.



‏ ‏وتناول المشاركون موضوعات طرق البحث وتصميم الأهداف وخريطة أصحاب المصلحة، إلى جانب تمرين عملي حول تعبئة الموارد واختيار الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الأثر التشريعي.