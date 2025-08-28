الخميس 2025-08-28 06:41 م
 

ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

ل
جانب من الملتقى
 
الخميس، 28-08-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري-  أوصت المشاركات في ملتقى البرلمانيات الذي نظمه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، بضرورة الاستمرار في عقد برامج تدريبية متخصصة تعنى بتطوير مهارات الصياغة التشريعية، بما يسهم في تعزيز الأداء البرلماني وإنتاج تشريعات دقيقة وفعالة.

اضافة اعلان


‏‏وأكدن، أن هذه التدريبات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، تسهم في تطوير أدوات استراتيجية للتواصل مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتوسيع نطاق التأثير وكسب الدعم الشعبي والرسمي لمشاريع القوانين، مشيرات إلى حاجتهن للتعمق أكثر في هذا النوع من البرامج المتقدمة.


‏‏وقالت المديرة التنفيذية، المحامية إسراء محادين، في اختتام البرنامج، اليوم الخميس، إن وجود المرأة تحت قبة البرلمان غير كاف، وإنما يتعداه إلى تمثيل القضايا والاحتياجات والتحديات التي تواجه النساء في مختلف القطاعات.


‏‏ وأضافت، أن تمكين البرلمانيات من خلال بناء قدراتهن التشريعية والرقابية، وتوفير الدعم المؤسسي والمجتمعي يرسخ نهج الشمولية والعدالة في العمل السياسي والتشريعي.


‏ ‏وتضمن البرنامج جلسات تدريبية حول القواعد اللغوية والإملائية في الصياغة القانونية، إضافة إلى تمارين تطبيقية في الحشد وكسب التأييد، قدّمها الدكتور رياض صبح، عرّفت المشاركات بمفهوم المدافعة وآليات كسب الدعم وتحديد وتحليل المشكلات.


‏ ‏وتناول المشاركون موضوعات طرق البحث وتصميم الأهداف وخريطة أصحاب المصلحة، إلى جانب تمرين عملي حول تعبئة الموارد واختيار الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الأثر التشريعي.


‏ ‏يذكر، أن مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، الذي تأسس عام 2017 بقيادة نسائية، ينفذ برامج ومبادرات متخصصة في بناء وتعزيز قدرات ومهارات المرأة والشباب، وتمكينهم سياسياً وقانونياً واقتصادياً ورقمياً، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في تنمية المجتمعات ضمن إطار يحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزيرا الصحة والسياحة يبحثان تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية

ل

أخبار محلية ملتقى البرلمانيات يوصي بتكثيف برامج تدريبية متخصصة في الصياغة التشريعية

وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

أخبار محلية وزيرا الداخلية والسياحة ومدير عام الجمارك يزورون مركز حدود العمري

مبارك النجاح للطالبة ريماس المصري

مناسبات مبارك النجاح للطالبة ريماس سامي

القصف لا يزال متواصلاً على المدنيين في غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 63 ألفا

ا

أخبار محلية وفد بحريني يزور مرافق شبابية ورياضية

محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

أخبار محلية محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

ا

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة