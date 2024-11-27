منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا

وسيدأ العمل بتنفيذ هذه المشاريع المدرجة ضمن قائمة رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033 لتحقيقها على أرض الواقع خلال مدة الاتفاقية المبرمة بين الفريقين، وأوضح أن المشاريع تهدف إلى تطبيق معايير الوجهة السياحية المستدامة والإلتزام بالمواثيق الدولية، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الاستثنائية للموقع الأثري كأحد أهم مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو منذ عام 1985، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائر وتحسين تجربته في الموقع الأثري، وفق بريزات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة 15 مليون دولار، موزعة على 5 مخرجات رئيسية يتفرع منها 18 مشروعا، منها مشروع واحد للسلطة بنسبة مساهمة 5% من القيمة الإجمالية للمنحة، وبواقع 750 ألف دولار، بحسب ما أشار بريزات.
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