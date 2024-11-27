منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس بريزات، الأربعاء، عن إطلاق 18 مشروعا جديدا بهدف جعل مدينة البترا وجهة سياحية عالمية مستدامة، وتأتي هذه المشاريع ضمن منحة "سياحة النمو الأخضر للبترا" (G2G) المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وسيدأ العمل بتنفيذ هذه المشاريع المدرجة ضمن قائمة رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2033 لتحقيقها على أرض الواقع خلال مدة الاتفاقية المبرمة بين الفريقين، وأوضح أن المشاريع تهدف إلى تطبيق معايير الوجهة السياحية المستدامة والإلتزام بالمواثيق الدولية، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الاستثنائية للموقع الأثري كأحد أهم مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو منذ عام 1985، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائر وتحسين تجربته في الموقع الأثري، وفق بريزات.