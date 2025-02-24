منحة يابانية لبلدية الكرك

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الوكيل الإخباري- قررت حكومة اليابان تقديم منحة قدرها نحو 123 ألف دولار أميركي لبلدية الكرك الكبرى، بهدف توفير شاحنات لجمع النفايات، وذلك في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي. اضافة اعلان





وتم توقيع عقد المنحة اليوم الاثنين، بحضور السفير الياباني لدى الأردن، أساري هيديكي، ورئيس بلدية الكرك الكبرى، المهندس محمد المعايطة.



وتهدف هذه المنحة إلى مواجهة تحديات جمع النفايات في مدينة الكرك، التي تشهد زيادة في عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 130,600 نسمة، بما في ذلك اللاجئون السوريون. وستساهم الشاحنتان الممولتان من المنحة في تعزيز قدرة البلدية على جمع النفايات، مما يضمن بيئة أكثر نظافة وصحة واستدامة لسكان المدينة.



وأكد السفير الياباني أن بلدية الكرك تتمتع بـ"تاريخ مشرف في خدمة السكان، وتفانٍ في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، وضمان بيئة صحية للجميع".



من جانبه، أعرب رئيس البلدية، المهندس محمد المعايطة، عن اعتزازه بالشراكة بين البلدية وسفارة اليابان، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي للمنحة، وقال:



"إن هذه المنحة، التي ستوفر شاحنتين لجمع النفايات، ستُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستُساهم في رفع كفاءة عمليات جمع النفايات، وتقليل الأعباء التشغيلية، وصولًا إلى تحقيق بيئة أنظف وأكثر استدامة."



كما أكد التزام البلدية بتقديم خدمات جمع النفايات بأعلى مستوى من المسؤولية، معبرًا عن امتنانه لحكومة اليابان والسفير هيديكي وطاقم السفارة على دعمهم القوي.



يُشار إلى أن اليابان قدّمت، في إطار منح مشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي، أكثر من 10.5 مليون دولار منذ عام 1993، لتمويل 160 مشروعًا لصالح المنظمات غير الحكومية، والمدارس، والمستشفيات، والبلديات في مختلف أنحاء الأردن.





