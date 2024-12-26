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منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية - رابط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 26-12-2024 11:26 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في كافة البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology / كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2025-2026 .اضافة اعلان


وتشمل المنحة الدراسية التي أعلنت عنها الوزارة ما يلي:

(تغطية الرسوم الدراسية، بدل شهري، تذكرة طيران لمرة واحدة، بدل وجبات، تأمين طبي).

التخصصات المطروحة عبر هذه المنحة:

 (الهندسة الكهربائية، علوم الحاسوب، علوم المواد والهندسة، هندسة الميكانيك والروبوتات، هندسة البيئة والطاقة، العلوم الإنسانية، الفيزياء، علوم الفوتون الضوئي، الكيمياء، علوم وهندسة الطب البيولوجي، التكنولوجيا التكاملية، حوكمة الطاقة).

شروط التقديم للمنحة الدراسية : 

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة TOEFL (IBT) بعلامة (80) أو IELTS بعلامة (6.5)، وألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها  عن عامين.

موعد التقديم للمنحة الدراسية: 

- برنامج البكالوريوس خلال الفترة (18-12-2024 – 11-2-2025).

- برامج الدراسات العليا خلال الفترة (14-3-2025 – 14-4-2025).

آلية التقديم: الدخول الى الموقع الالكتروني التالي لتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة:

https://service.gist.ac.kr/admission/graduate/foreigner
وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية بإمكان الراغبين الدخول الى الموقع الالكتروني للجامعة: www.gist.ac.kr/kr/intro.html

ملاحظات:

* يشترط على الطالب للاستمرار في المنحة ألا يقل معدله التراكمي خلا ل فترة التحاقه بالدراسة عن (3/4.5).

* يشترط على الطالب الالتزام "تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".
 
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