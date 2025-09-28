مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروسان والشريدة والطراونة

ففي منطقة سماء الروسان بلواء بني كنانة، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد محمد عبدالرحمن الروسان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الروسان، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دير أبي سعيد، بلواء الكورة، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج راكان عبدالمجيد كليب الشريدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشريدة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي سليمان عبدالرحمن الملاحمة الطراونة شقيق الوزير الأسبق عبدالكريم الملاحمة الطراونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الملاحمة وعشائر الطراونة.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة والعميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاصة لجلالة الملك، ومحافظ إربد رضوان العتوم.
