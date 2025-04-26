السبت 2025-04-26 10:26 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة

ف
العيسوي في عزاء العواملة
 
السبت، 26-04-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة العواملة بوفاة الحاجة ناهدة سليمان الحطاب، أرملة زهير أديب العواملة، ووالدة اللواء المتقاعد محمد العواملة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العواملة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأردن يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

ب

أخبار محلية هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعقد هيئتها العامة العادية

ل

عربي ودولي أيهما أقوى عسكريا؟.. الهند تتفوق وباكستان تلوح بالردع النووي

ت

أخبار محلية المومني في وداع بابا الفاتيكان: كان مؤمناً برسالة وطننا كأرض للرسالات السماوية

G

أخبار محلية منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية

ف

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة

ا

أخبار محلية المومني: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الأردني

ل

أخبار محلية وزير الثقافة يفتتح مركز العقبة للفنون



 
 





الأكثر مشاهدة