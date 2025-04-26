مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة

08:38 م

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة العواملة بوفاة الحاجة ناهدة سليمان الحطاب، أرملة زهير أديب العواملة، ووالدة اللواء المتقاعد محمد العواملة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العواملة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.