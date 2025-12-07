الأحد 2025-12-07 08:46 م

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة
الأحد، 07-12-2025 08:21 م
الوكيل الإخباري-   مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر النابلسي والجوارنة والزغول، ناقلًا إليهم تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد.اضافة اعلان


ففي منطقة دير غبار بمحافظة العاصمة، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة رجل الأعمال الدكتور معتز حمدالله النابلسي وزوجته تمارا شحالتوغ وأبنتها آنيا السمهوري، الذين توفاهم الله إثر حادث مؤسف، ناقلًا إلى ذوي الفقداء وعموم عشائر النابلسي وشحالتوغ والسمهوري، تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وفي منطقة عنبة بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فضة حسين الجوارنة، زوجة الحاج محمد حمد الجوارنة ووالدة مدير شرطة البادية الجنوبية العميد طارق الجوارنة، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الجوارنة، داعيًا الله أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة.

وفي منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم جميل البراهمة الزغول، ناقلًا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة الزغول، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي الطراونة وأبو العز، بوفاة المرحومة غادة عبدالرزاق أبو العز، زوجة حاتم الطراونة وشقيقة النائب الأسبق إبراهيم أبو العز.

كما قدّم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي.


Image1_1220257202142833854565.jpg
Image2_1220257202142833854565.jpg
Image3_1220257202142833854565.jpg
Image4_1220257202142833854565.jpg
 
 


