مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر القطيشات والعواملة والفاعوري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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