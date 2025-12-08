أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية عمان الثانية

الوكيل الإخباري- زار أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور إسماعيل فواز الخطبا، اليوم الاثنين، مديرية أوقاف عمان الثانية، واطلع على واقع عملها، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وأكد الخطبا خلال اجتماعه مع عدد من موظفي المديرية بحضور مديرها الدكتور غالب الزعارير، أهمية التميز في العمل الدعوي، ومتابعة أوضاع المساجد واحتياجاتها من الأئمة والمؤذنين، مشيرا الى أن الوزارة وانطلاقا من إيمانها بأهمية دور المسجد في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية تقدم وبشكل مستمر كل الدعم الممكن للمساجد في جميع أنحاء المملكة.