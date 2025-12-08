أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية عمان الثانية

وأكد الخطبا خلال اجتماعه مع عدد من موظفي المديرية بحضور مديرها الدكتور غالب الزعارير، أهمية التميز في العمل الدعوي، ومتابعة أوضاع المساجد واحتياجاتها من الأئمة والمؤذنين، مشيرا الى أن الوزارة وانطلاقا من إيمانها بأهمية دور المسجد في نشر الوعي الديني، وتعزيز القيم الإسلامية تقدم وبشكل مستمر كل الدعم الممكن للمساجد في جميع أنحاء المملكة.
واستمع الخطبا إلى إيجاز عن أبرز المهام والإنجازات التي حققتها المديرية خلال هذا العام، إضافة إلى خططها المستقبلية التي تهدف إلى تطوير عملها، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمراجعين.
