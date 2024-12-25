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من هو لاعب النشامى الذي فاز بأفضل رماية ضمن استقبال ولي العهد؟ - فيديو

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الأربعاء، 25-12-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري- استضاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الثلاثاء، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

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وشارك لاعبو المنتخب الوطني ولي العهد في فعالية رماية في أحد ميادين التدريب بالمركز، حيث جاءت هذه الفعالية بمبادرة من سموه لرفع معنويات لاعبي المنتخب وتعزيز روح الفريق بينهم.

 

وتضمنت الفعالية مسابقة رماية للاعبي المنتخب تحت إشراف وتوجيه مدربي مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، حيث فاز فيها اللاعب موسى التعمري  بأفضل توقيت وأداء في الرماية.

 

يشار إلى أن ‏‎سمو ولي العهد يشغل منصب مساعد قائد الكتيبة "101"، إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.

 



 
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