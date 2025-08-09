مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة

وتبلغ حمولة القافلة 100 طن من المواد الغذائية والطبية من أصل 300 طن، وذلك ضمن الجهود الأردنية المستمرة لدعم الفلسطينيين في غزة.
وتتكون القافلة من 5 شاحنات إغاثية، بمشاركة ممثلين عن المهرجان والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعدد من الجهات الداعمة.
ويأتي هذا الحدث ضمن إطار رسالة مهرجان الأردن الدولي للطعام في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، إلى جانب دوره في تمكين الشباب الأردني من خلال مبادرات ريادية في قطاع الطعام والمطبخ الإنتاجي، حيث يحتضن المهرجان مشاريع ناشئة ومبادرات شبابية تبرز تنوع وغنى المطبخ الأردني، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للتسويق والإنتاج وريادة الأعمال.
