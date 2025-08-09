مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- سير مهرجان الأردن الدولي للطعام، السبت، قافلة المساعدات الإغاثية الثالثة إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وتبلغ حمولة القافلة 100 طن من المواد الغذائية والطبية من أصل 300 طن، وذلك ضمن الجهود الأردنية المستمرة لدعم الفلسطينيين في غزة.



وتتكون القافلة من 5 شاحنات إغاثية، بمشاركة ممثلين عن المهرجان والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعدد من الجهات الداعمة.