"موانئ العقبة": لا تأثير على حركة الملاحة والمناولة

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إنه لا يوجد تأخير في عمليات المناولة رغم الحالة الجوية التي تشهدها العقبة مشيرا إلى تفعيل خطة الطوارئ.
وأضاف أن جميع آليات الطوارئ ومضخات المياه في ميناء العقبة على أهبة الاستعداد، واتخذت مواقعها في كافة الساحات والمناطق تحسبا لأي حالة نتيجة الأحوال الجوية والهطول المطري.
