"موانئ العقبة": لا تأثير على حركة الملاحة والمناولة

05:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756336 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، أن العمل في ميناء العقبة يسير بانتظام وعلى مدار الساعة، وحسب خطة العمل الموضوعة. اضافة اعلان





وقال في بيان صحفي اليوم السبت، إنه لا يوجد تأخير في عمليات المناولة رغم الحالة الجوية التي تشهدها العقبة مشيرا إلى تفعيل خطة الطوارئ.



وأضاف أن جميع آليات الطوارئ ومضخات المياه في ميناء العقبة على أهبة الاستعداد، واتخذت مواقعها في كافة الساحات والمناطق تحسبا لأي حالة نتيجة الأحوال الجوية والهطول المطري.



تم نسخ الرابط





