السبت 2025-12-06 08:18 م

ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل

ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل
ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل
السبت، 06-12-2025 05:39 م
الوكيل الإخباري-  هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب (قطر 2025)، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف.اضافة اعلان


وكتب سمو ولي العهد عبر إنستغرام "أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية

الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

أخبار محلية الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين

سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering

محافظ العقبة: إنقاذ 18 عاملاً خلال المنخفض

أخبار محلية محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة

المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام

أخبار محلية المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام

تعبيرية

أخبار محلية توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة "عمره"

"مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2026

شؤون برلمانية "مالية النواب" تناقش مع الفريق الاقتصادي الحكومي موازنة 2026



 
 





الأكثر مشاهدة