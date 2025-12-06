ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل

05:39 م

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب (قطر 2025)، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف لهدف. اضافة اعلان





وكتب سمو ولي العهد عبر إنستغرام "أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل".





