ولي العهد عبر انستغرام: أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل

وكتب سمو ولي العهد عبر إنستغرام "أداء جبار من النشامى الأبطال مبارك لنا التأهل".
-
أخبار متعلقة
-
تحذير عاجل صادر عن إدارة الأرصاد الجوية
-
"هيئة الاعتماد" يقر تسكين تخصصات جامعية
-
الحكومة: قرعة إلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين
-
سلطة إقليم البترا تؤكد خلو الموقع الأثري من الزوار حفاظا على سلامتهم
-
محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصًا وتأمين المبيت للعائلات المتضررة في القويرة
-
المسقفات في بلدية كفرنجة تطلق حملة للتعريف بالإعفاءات حتى نهاية العام
-
توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة "عمره"
-
سلامي: مباراة الكويت من الأفضل للمنتخب الأردني