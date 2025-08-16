السبت 2025-08-16 10:58 م
 

موعد بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
السبت، 16-08-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن اللجنة العليا للمكرمة الملكية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، أقرت المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية للعام الجامعي الحالي.

وقال الخطيب، السبت،  إنّ عملية تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية ستبدأ اعتبارا من الأحد (غدا)، وتستمر لمدة أسبوع.


وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.


وأوضح أنه سيتم نشر إعلان تفصيلي الأحد، يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالمدارس المشمولة وآلية التقديم.

 
 
