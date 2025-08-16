موعد بدء التقديم للاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر

وقال الخطيب، السبت، إنّ عملية تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية ستبدأ اعتبارا من الأحد (غدا)، وتستمر لمدة أسبوع.
وأشار إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا بالكامل عبر الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد.
وأوضح أنه سيتم نشر إعلان تفصيلي الأحد، يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالمدارس المشمولة وآلية التقديم.
