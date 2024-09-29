موعد تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 29-9-2024 وحتى الساعة (12) الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 1-10-2024 . اضافة اعلان





وسيكون تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2024)، أو الدورة التكميلية (2023) فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات .





وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.



وهذه شروط الاستفادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:



1) أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2024)، أو الدورة التكميلية (2023) فقط.

بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:

• الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.

• رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراسة الثانوية العامة.

• الرقم الوطني، ومكان ورقم القيد للأم الأردنية.

ملاحظة هامة:

• يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).

• يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2024-2025)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.