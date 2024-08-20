مياهنا تطلق خطتها الاستراتيجية

وأكد أبو السعود خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية 2024-2028 لشركة "مياهنا" اليوم الثلاثاء بحضور مديرة مكتب المياه والبيئة في الوكالة الإقليمية للتنمية الدولية لاورا جونزالز، أهمية الخطة الجديدة، الدور المحوري للشركة في تطوير قطاع المياه في الأردن وضمان استدامته، مؤكدًا أهمية الاستعداد وبناء الخطط العملية للتعامل مع الكميات الإضافية التي سيؤمنها الناقل الوطني.
من جهتها، أشادت جونزالز، بالخطة الاستراتيجية لشركة "مياهنا"، واعتبرتها خطوة هامة لتعزيز الالتزام المشترك نحو تطوير إدارة قطاع المياه وتوفير الحلول المستدامة، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين الجهات المحلية والدولية لتحقيق أهداف هذه الخطة.
وقال رئيس هيئة مديري شركة "مياهنا" المهندس سعد أبو حمور، إن الخطة تأخذ بعين الاعتبار العوامل الرئيسة للوضع المائي في الأردن، وتعمل على التكيف مع المتغيرات المستقبلية وتأمين موارد إضافية، مثل مشروع الناقل الوطني، مؤكداً أن الهدف الرئيس هو تحقيق التميز والنمو لكل من قطاع المياه والشركة، مع تعزيز كفاءة الخدمة وتخفيض الفاقد المائي 2 بالمئة سنويًا.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس محمد العوران، أن الخطة تمت صياغتها باستخدام منهج علمي ذكي قابل للتكيف والقياس، مشددًا على أنها تعتمد أفضل منهجيات تطوير الاستراتيجيات المبنية على أسس مهنية وعلمية.
وأضاف، إن الخطة تركز على التحول الرقمي في الخدمات واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمليات في الشركة.
وحضر الإطلاق الأمناء العامون المهندس هشام الحيصة، والدكتور جهاد المحاميد، والمهندس وائل الدويري، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء هيئة مديري شركة مياهنا وأعضاء الإدارة وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية الداعمة .
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